Hakkari’de kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınıyor

– Hakkari’de özellikle kent merkezinde hayatı olumsuz etkileyen kar yığınları, kamyonlarla şehir dışına taşınıyor.

Hakkari Belediyesi son günlerde etkili olan kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda biriken kar yığınlarının ulaşımı aksatmaması ve vatandaşı mağdur etmemesi amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı. 16 iş makinesi ve 40 personelin yer aldığı çalışmalarda, şehir merkezinde biriken kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınıyor. Zabıta ekiplerinin de eşlik ettiği karla mücadele çalışmaları, kentin 15 değişik mahallesi ile çarşı merkezinde aralıksız olarak devam ediyor.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan belediye yetkilileri, ”İnşallah bu şekilde bereketiyle devam eder ve Allah bizi afetinden de korusun. Bu kış mevsiminde kar bereketi yaşıyoruz. Esnaf ve vatandaşlarımızın çarşı içinde rahat dolaşması için kar temizliği yaptık. Kent merkezindeki tonlarca karı temizlemek ve bunu en kısa sürede temizlemek için araç sürücülerinin de bize yardımcı olmasını istiyoruz. Cadde kenarına park edilen araçlar hem tehlike oluşturuyor hem de karla mücadele çalışmalarımızı sekteye uğratıyor. Araç sürücülerinden isteğimiz bu konuda bize yardımcı olmalarıdır” denildi

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