Hakkari'de 81 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 81 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari’de etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Eğitim öğretime bir gün ara verilen Hakkari'de onlarca yol ise ulaşıma kapandı. Hakkari merkeze bağlı 2 köy ve 25 mezra, Yüksekova ilçesinde 10 köy ve 34 mezra, Şemdinli ilçesinde ise 3 köy ve 17 mezra olmak üzere toplam 81 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri ise kapalı köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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