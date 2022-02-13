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Hakkari'de 20 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

İHA

Hakkari'de 20 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Hakkari'nin köy, mezra ve üs bölgelerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Onlarca köy ve mezra yolunun yeniden ulaşıma açıldığı Hakkari'de halen kapalı olan 20 yerleşim yeri yolunda ise çalışmalar sürüyor.
Hakkari merkeze bağlı 1 köy ve 11 mezra, Yüksekova ilçesinde 2 köy ve 5 mezra, Şemdinli ilçesinde ise 1 köy olmak üzere toplam 20 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Hakkari İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri ise kapalı köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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