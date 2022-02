Yüksekova’nın karlı dağlarında 10 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdiler

Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, ilçenin yazkış güzelliklerine dikkat çekmek için karlı dağlarda 10 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyesi 10 kişilik grup, ilçenin etrafını saran karlı dağları gezdi. Dernek üyeleri her hafta olduğu gibi bu hafta da bölgenin kış güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde bir araya gelen 10 kişilik dernek üyesinin rotası ilçenin Güçlü köyünün arkasında bulunan karlı dağlar oldu. Özellikle yaz boyunca ilçenin tanıtımına katkı sunan dernek, bu sefer ilçenin kış güzelliklerine dikkat çekmek için 10 kilometre yürüyüş yaptılar.

Bölgede güzel işlere imza attıklarını belirten Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneğinin Başkanı Suat Öztekin, ’’Biz her hafta olduğu gibi bu haftada bölgemizi tanıtmaya devam ediyoruz. Bu haftaki programımız ilçenin Güçlü köyünün arkasında bulunan dağlar oldu. Bu yürüyüş aslında zorlu geçti ama keyifliydi. Kar değince hakikaten zorluklar akla geliyor. Sabah saatlerinde 10 kişilik ekiple toplandık. Bu sefer araç kullanmadık. Direk Orman Mahallesin arkasında çıkan dağlara yürüyüş yaptık. Biz bu yürüyüşte bazen bele kadar karada gömülüyorduk ama yürüyüşümüze devam ettik. Keyifli bir durumdu, amacımız bölgenin tanıtımını yapmak. Biz sadece yaz aylarında var demedik, kış aylarından da var olduğumuzu dedik. Biz bu yürüyüşte çığ tehlikesini de göze alıp devam ettik. Ama bizde bu çığların yaşanamayacak noktalarda yürüyüşümüzü yaptık. Biz bu dağlarda bulunan mağarayı da ziyaret ettik. Orda kahvaltımızı da yaptık. Bu zorlu kış mevsiminde orada yabani hayvanlara da rast geldik. Biz onları da unutmadık, her yere yiyecekte bıraktık. Daha sonra biz bölgenin kış güzelliklerine dikkat çekmek için 10 kilometre yürüyüş gerçekleştirdik’’ dedi.

