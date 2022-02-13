Hakkari'de 3 bin 500 adet kaçak sigara ele geçirildi

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Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 bin 500 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Emniyetin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Hakkari il Emniyet ve Şemdinli ilçe Müdürlüklerimizce 13.02.2022 tarihinde yapılan çalışmalarda 3.500 adet kaçak sigara ele geçirilmiş, olayla ilgili gerekli adli tahkikata başlanmıştır" denildi.

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