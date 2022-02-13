Yüksekova kırsalında 98 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda 98 kilo 650 gram eroin ele geçirilirken 8 şüpheli yakalandı.



Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 12/13.02.2022 günü ilimiz Yüksekova ilçesi kırsal alanında JİHA, JÖH ve 3. Piyade Tümen Komutanlığının helikopter desteği ile icra edilen Hava Hücum Harekatı/KOM operasyonunda; 98.650 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak uyuşturucu taşıyan ve destek veren 8 şüpheli şahıs yakalanmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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