İglo mevziden sevgiliye sıcak mesaj Elleri tetikte nöbet tutan askerler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde uzaktaki sevdiklerini de ihmal etmiyor

Irak sınırındaki Hakkari'nin Derecik ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü 2 bin 200 rakımlı üs bölgesinde görevli güvenlik güçleri, nöbet tuttukları iglo mevzilerde sevgililerinin gününü kutladı.

Sarp dağlar ve karla kaplı arazilerde daha önce PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı alanları kontrol altında tutan askerler, başarılı operasyonlarla terör örgütüne ağır darbeler vuruyor. 2 bin 220 rakımlı Balkaya Dağları'nda teröristlerin sözde karargah, depo, barınak ve sığınak olarak kullandığı alanları tek tek belirleyerek imha eden "hudut kartalları" sınır hatanın tamamını kontrol altında tutuyor.

Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu sarp arazide gözleri hedefte, elleri tetikte nöbet tutan askerler, "14 Şubat Sevgililer Günü"nde uzaktaki sevdiklerini de ihmal etmiyor.



“Özlemle yolumu bekleyen sevgilimin gününü kutlarım”

Dağların zirvelerinde kardan yapılan iglo mevzilerde hudut hattını koruyan askerlerden Sözleşmeli Er Mahmut Umut Metin, hudut kartalları olarak silah arkadaşlarıyla birlikte görevlerini en iyi şekilde icra ettiklerini belirtti. Piyade Sözleşmeli Er Metin, “Buradan aileme en içten selam ve saygılarımla selam gönderiyorum. Beni merak etmesinler. Özlemle yolumu bekleyen sevgilimin de Sevgililer Günü'nü kutluyorum” dedi.

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