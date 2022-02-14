Hakkari'de muhtarlar 112 Çağrı Merkezi standını ziyaret etti

Hakkari’de mahalle muhtarları, 112 Acil Çağrı Merkezi farkındalık standını ziyaret etti.
Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç ve beraberindekiler, belediye önünde stant açarak farkındalık oluşturmak isteyen 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerini ziyaret ettiler. Sağlık ekiplerinin vatandaşlara dağıttığı broşürleri inceleyen muhtarlar, sağlık görevlilerine çalışmalarında başarılar dilediler.
2019 yılında faaliyete giren ve 70 personel ile 7/24 hizmet veren Hakkari Acil Çağrı Merkezi bünyesinde sağlık, emniyet, jandarma, AFAD, itfaiye tek numara altında hizmet veriyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.