Hakkari'de muhtarlar 112 Çağrı Merkezi standını ziyaret etti

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Hakkari’de mahalle muhtarları, 112 Acil Çağrı Merkezi farkındalık standını ziyaret etti.

Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç ve beraberindekiler, belediye önünde stant açarak farkındalık oluşturmak isteyen 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerini ziyaret ettiler. Sağlık ekiplerinin vatandaşlara dağıttığı broşürleri inceleyen muhtarlar, sağlık görevlilerine çalışmalarında başarılar dilediler.

2019 yılında faaliyete giren ve 70 personel ile 7/24 hizmet veren Hakkari Acil Çağrı Merkezi bünyesinde sağlık, emniyet, jandarma, AFAD, itfaiye tek numara altında hizmet veriyor.

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