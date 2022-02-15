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Eksi 20 derecede hudut savunması 2 bin 200 rakımda görev yapan hudut kartalları, teröristlere göz açtırmıyor Tespit edilen hedefler Atak helikopterleri tarafından ateş altına alınıyor Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede kararlı mücadele sürüyor

İHA

Eksi 20 derecede hudut savunması 2 bin 200 rakımda görev yapan hudut kartalları, teröristlere göz açtırmıyor Tespit edilen hedefler Atak helikopterleri tarafından ateş altına alınıyor Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede kararlı mücadele sürüyor

Irak’ın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Derecik ilçesinin 2 bin 200 rakımlı üs bölgesinde görev yapan hudut kartalları, hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü bölgede yürüttüğü amansız mücadeleyle teröristlere göz açtırmıyor.
Yüksek dağlar ve engebeli arazi şartlarının yanı sıra ve kış mevsiminin getirdiği zorluklarla da mücadele eden hudut kartallarının teröristle mücadele faaliyeti kararlılıkla devam ediyor. PKK'lı teröristlerin önceki yıllarda geçiş güzergahı olarak kullandığı alanları yürütülen başarılı operasyonlarla tek tek temizleyerek güvenli hale getiren Mehmetçik, 92 üs bölgesi ve 18 taburla 171 kilometrelik hudut hattını tamamen kontrol altında tutuyor. Atak helikopterlerinin de destek verdiği başarılı operasyonlarla sınırı PKK'lı teröristlerden temizleyen Mehmetçik, azim ve kararlılıkla hem bölge hem de Türkiye genelinin huzur ve güveni için operasyonlarını sürdürüyor.

Tehdit unsurları anında bertaraf ediliyor
Yerli ve milli insansız hava araçlarıyla keşif ve hedef gözetleme teknolojisi sayesinde sınır hattında kuş uçurtmayan hudut kartalları zorlu kış şartlarına rağmen terörle mücadelesini kararlılıkla yürütüyor. Teröristlerin sözde karargah, depo, barınak ve sığınak olarak kullandığı alanları tek tek belirleyerek imha eden Mehmetçik, teröristlerin barınma alanları olan Hakurk ve AvaşinBasyan bölgelerinden gelen tehdit unsurlarını da anında bertaraf ediyor.

2 bin 200 rakımda amansız takip
Irak’ın sıfır noktasındaki 2 bin 200 rakımlı üs bölgesinde ‘hudut namustur’ bilinciyle görev alan Mehmetçik, aynı zamanda zorlu doğa şartlarıyla da mücadele ediyor. Dağlık arazi yapısının yanı sıra kış mevsiminin zorluklarına da göğüs geren hudut kartalları, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgelerde amansız takibini sürdürüyor. ‘Arabulyok et’ konseptiyle operasyonlarını sürdüren kahraman askerler, son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelesine devam kararlılığı ortaya koyuyor.

Sınırda kuş uçurtulmuyor
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlar sayesinde sayıları büyük oranda azalan ve saklandıkları yerden çıkamayan teröristler, yer değiştirmek için harekete geçmeye çalıştıkları anda ise yerli ve milli teknolojik imkanlarla anında tespit edilerek etkisiz hale getiriliyor. Yurt içinde huzuru hakim kılan Mehmetçik, sınırda da adeta kuş uçurtmayarak büyük bir özveriyle görevini yürütüyor. Bir zamanlar ilçe merkezine havan saldırılarının sık sık yapıldığı Balkaya Dağları'nda konuşlu üs bölgeleri sayesinde de ilçe halkı artık huzur içinde yaşıyor.

Yedi yıldır aynı bölgede
Balkaya Dağları’ndaki Şehit Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu Hudut Karakolu'nda görevli Mehmetçik de görevini büyük bir fedakarlıkla yürütüyor. Sözleşmeli Er Beytullah Büyükçoban da yedi yıldır bölgede terörle mücadele ettiğini söyledi. Zorlu görevde tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Büyükçoban, "Aziz milletimiz ve ailelerimiz bizleri merak etmesinler. Burada bir aile ortamı içerisindeyiz. 'Hudut namustur' bilinci ile görevimizi gururla, onurla icra etmekteyiz" dedi.

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