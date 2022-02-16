7 metreyi bulan karda yol açma çalışması Hakkari’de iş makineleri kar tünellerinden böyle geçiyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, kardan tünellerin oluştuğu Ceylanlı köyü yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Hakkari'den 40 kilometre uzaklıkta ve metrelerce karın bulunduğu 25 hanelik Ceylanlı köyü yoluna çığ düşmesiyle il özel idaresi karla mücadele ekibi hemen harekete geçti. Yer yer 7 metreyi bulan kar tünellerinin arasında geçen iş makineleri, zorlu coğrafyaya rağmen yolu yeniden ulaşıma açtı.

Zorlu çalışmayı yakından takip eden Ceylanlı Köyü Muhtarı Behçet Ege, köy yolunu yeniden ulaşıma açan il özel idaresi ekiplerine teşekkür etti.

Köy sakinlerinden Ekrem Aydemir ise il özel idaresi ekiplerinin çığları aşarak yollarını ulaşıma açtığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.