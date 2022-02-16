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Müdür Gür’den PISA'da Hakkari'yi temsil edecek okula ziyaret

İHA

Müdür Gür’den PISA'da Hakkari'yi temsil edecek okula ziyaret

– Hakkari Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, PISA 2022 nihai uygulamasına katılacak olan Yüksekova Özel Kanıt Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu.
İl Müdürü Bilal Gür, 15 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2022 nihai uygulamasına katılacak olan okulun bilgisayar altyapısı ve çalışmaları ile ilgili denetlemelerde bulunarak, okul müdürü ve idarecilerden bilgi aldı.
Burada açıklamalarda bulunan Müdür Gür, "Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’nın, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından üçer yıllık dönemler halinde 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren bir araştırma. PISA’nın temel amacı, öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanma becerisini ölçmek, ayrıca gençleri daha iyi tanımak, onların öğrenme isteklerini, derslerdeki performanslarını ve öğrenme ortamları ile ilgili tercihlerini daha açık bir biçimde ortaya koymaktır. PISA aynı zamanda, topluma katılımı da ölçüyor. Örgün eğitime devam eden 15 yaş grubundaki öğrencilerin; matematik okuryazarlığı, fen bilimleri okuryazarlığı ve okuma becerilerini de ölçüyor. Umuyor ve inanıyorum ki alnımızın akıyla başarılı olarak bu işin üstesinden geleceğiz" dedi.
Ziyarette İl Müdürü Bilal Gür'e İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael ve Şube Müdürü Oktay Kızılkaya ile Hakkari Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürü Serdar Acar da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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