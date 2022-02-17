Arılar mevsimi şaşırdı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde arıların kış mevsiminde kovandan çıkması herkesi şaşırttı.

İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisi’ndeki Tuğlu köyünde yaşayan Cebrail Erci adlı çiftçi, her sene düzenli bir şekilde baktığı arıların bu sene ilk kez şubat ayında rağmen kovandan çıkmasına şaşırdı. Arıların bu sene kovandan erken çıktığını dile getiren Erci, “Bu sene kış çok çetin geçti ama biz bu durumlara alışığız. Artık bahara doğru gidiyoruz. Bende bugünlerde arıların kovanlarını temizliyorum. Şaşırdığım durum ise arılar erken kovanlarından çıktı. Erken çıkmaları bereket getirecek inşallah. Zaten zorlu bir kuraklık dönemi geçirdik ama bu sene kar yağışı da fazla oldu. Bu yağışla beraber kurak da biter inşallah” dedi.

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