Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Hamza Akkurt, dedesinden öğrendiği 'Lekan' adlı kar ayakkabısının yapımını teknolojiye rağmen sürdürüyor.

İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyünde yaşayan 3 çocuk babası Hamza Akkurt, dedesinin yıllarca ağaç ve farklı malzemelerden yaptığı ‘Lekan’ adlı kış ayakkabısı yapımını sürdürmek için teknolojiye direniyor. Yaptığı ‘Lekan’ isimli kar ayakkabılarına çevre iller başta olmak üzere İran ve Irak’tan da siparişler aldığını dile getiren Akkurt, “Karda batmadığı için yıllardır zorlu kış aylarında kış ayakkabısı olarak kullanılıyor. İsmi ise ‘Lekan’ olarak bilinir. Bu ayakkabılar özellikle karın çok olduğu bölgelerde kullanılırdı. Bu meslek dedemin mesleği, bende bu mesleği o yaparken öğrendim. Ondan sonra ben bu mesleğe devam ettim. Kendi imkanlarımla köyden ağaç getirdim ve bu şekilde dayanaklı ağaç türlerini getirdim. Temin ettiğim bazı malzemelerle birlikte kış ayakkabısı dediğimiz ‘Lekan’ları yapıyorum. Ben bu yaptıklarımı sosyal medya hesaplarımda paylaştım. Çevre iller başta olmak üzere İran ve Irak gibi çevre ülkelerden de sipariş aldım. Bu da beni mutlu etti. Eğer devlet bana imkan sağlarsa veya atölye açarsa, kültürümüze ait her şeyi gün yüzüne çıkartacağım ve turizme kazandıracağım” dedi.

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