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Hakkari'de kura çekimi

İHA

Hakkari'de İŞKUR'un Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek 74 kişi kura çekimiyle belirlendi.

Hakkari'de kura çekimi

Hakkari'de İŞKUR'un Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek 74 kişi kura çekimiyle belirlendi.
İŞKUR aracılığıyla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda istihdam edilecek adaylar için kura çekimi yapıldı. İl genelinde başvuru yapan 3 bin kişi arasından Noter huzurunda yapılan kura çekimiyle istihdam edilecek 74 kişi belirlendi.
Kura çekimine Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Hanlıgil, Hakkari Noter Vekili Serdar Kundakçı, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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