Hakkari Belediyesi buzla mücadele etti

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi ara sokaklarda tehlike arz eden buz kütleleri ile mücadele çalışması başlattı.

Çarşı merkezinin değişik cadde ve sokaklarında güneş görmeyen ara sokakların buz pistine dönüşmesi üzerine Hakkari Belediyesi harekete geçti. Zabıta ekiplerinin güvenliğini sağladığı iş makineleri ara sokaklara girerek dev buz kütlelerini kırmaya başladı. Belediye'ye ait ş makineleri buz kütlelerini yerinden söküp kamyonlarla şehir dışına çıkartırken, işçileri ise iş makinelerinin giriş yapamadığı sokaklarda ellerindeki kürek ve kazmalarla buz kütlelerini sökmeye çalıştı. İş makinelerinin caddeleri buzdan arındırmasıyla birlikte hem vatandaşlar hem de sürücüler rahat bir nefes aldı.

Güneş girmeyen ara sokakların aşırı buzlanmadan dolayı büyük bir tehlike arz ettiğini belirten esnaflar buzla mücadele eden belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

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