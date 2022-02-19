Hakkari Belediyesi buzla mücadele etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari Belediyesi buzla mücadele etti

İHA

Hakkari Belediyesi buzla mücadele etti

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi ara sokaklarda tehlike arz eden buz kütleleri ile mücadele çalışması başlattı.
Çarşı merkezinin değişik cadde ve sokaklarında güneş görmeyen ara sokakların buz pistine dönüşmesi üzerine Hakkari Belediyesi harekete geçti. Zabıta ekiplerinin güvenliğini sağladığı iş makineleri ara sokaklara girerek dev buz kütlelerini kırmaya başladı. Belediye'ye ait ş makineleri buz kütlelerini yerinden söküp kamyonlarla şehir dışına çıkartırken, işçileri ise iş makinelerinin giriş yapamadığı sokaklarda ellerindeki kürek ve kazmalarla buz kütlelerini sökmeye çalıştı. İş makinelerinin caddeleri buzdan arındırmasıyla birlikte hem vatandaşlar hem de sürücüler rahat bir nefes aldı.
Güneş girmeyen ara sokakların aşırı buzlanmadan dolayı büyük bir tehlike arz ettiğini belirten esnaflar buzla mücadele eden belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari'de kura çekimi
YEREL HABERLER Hakkari'de kura çekimi
Yüksekova'da sayaç taramasında gerginlik: 3 yaralı, 6 gözaltı
YEREL HABERLER Yüksekova'da sayaç taramasında gerginlik: 3 yaralı, 6 ...
Yüksekova polisi öğrencileri sinemayla buluşturdu
YEREL HABERLER Yüksekova polisi öğrencileri sinemayla buluşturdu
Hakkari'de 15 günlük yasaklanma kararı
YEREL HABERLER Hakkari'de 15 günlük yasaklanma kararı
Ağaç ve farklı malzemelerden yapılan ‘Lekan’ ayakkabısı teknolojiye direniyor ‘Lekan’ isimli kar ayakkabılarına çevre iller başta olmak üzere İran ve Irak’tan da talep var
YEREL HABERLER Ağaç ve farklı malzemelerden yapılan ‘Lekan’ ...
Kurduğu stantta Hakkari’nin kültürünü tanıttı
YEREL HABERLER Kurduğu stantta Hakkari’nin kültürünü tanıttı
Arılar mevsimi şaşırdı
YEREL HABERLER Arılar mevsimi şaşırdı
Hakkarili gençlerin voleybol başarısı
YEREL HABERLER Hakkarili gençlerin voleybol başarısı
Çukurca’da KÖYDES toplantısı
YEREL HABERLER Çukurca’da KÖYDES toplantısı
Hakkari’de 3,5 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari’de 3,5 kilo eroin ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.