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Çinli Brian’dan Yüksekovalılara Tar konseri Çinli Brian, Yüksekovalıların misafirperverliğine hayran kaldı

İHA

Çinli Brian Li, İran yöresine ait müzik aleti olan 'Tar'ı Hakkari'nin Yüksekova halkı için çaldı.

Çinli Brian’dan Yüksekovalılara Tar konseri Çinli Brian, Yüksekovalıların misafirperverliğine hayran kaldı

Çinli Brian Li, İran yöresine ait müzik aleti olan 'Tar'ı Hakkari’nin Yüksekova halkı için çaldı.
Farklı ülkeleri görmek için yola çıkan Çinli Brian Li,Türkiye’nin Hakkari iline bağlı Çaldıran ilçesine geldi.
Türkiye Dağcılık Federasyonu Rehberi (Hakkâri Mihmandarı) İskender Kahraman’ın rehberliğinde Yüksekova’yı karış karış gezen Brian Li, Yüksekova’nın tüm güzellikleri ve misafirperverliği karşısında hayran kaldı. Gittiği her yerde İran yöresine ait müzik aleti olan 'Tar'ı çalan Brian Li, Yüksekova halkının çok misafirperver olduğunu ifade ederek, “Dünyayı gezme programım kapsamında Irak’a, oradan da Van’a geldim. Yüksekova’nın çok güzel bir yer olduğunu duyduktan sonra Rehber İskender Karaman’a ulaştım. Onunla birlikte ilçeyi geziyoruz. Yüksekova insanı çok iyi ve çok misafirperverdir. Ben ilk defa burada esnafın eşyayı paralı satmadığını gördüm” dedi.
Yüksekova’da hiçbir güvenlik sıkıntısıyla karşılaşmadığının altını çizen Brian Li, “Ben buradan tüm turistlere sesleniyorum. Gönül rahatlığıyla Yüksekova’ya gelin” ifadelerini kullandı.
Çaldığı müzik aletinin İran’a ait bir müzik aleti olduğunu belirten Brian Li, gittiği her yerde bu müzik aletini çaldığının ve herkesin beğendiğini söyledi.
Türkiye Dağcılık Federasyonu Rehberi (Hakkâri Mihmandarı) İskender Kahraman ise Çin’den gelen Brian Li’nin misafirleri olduğunu dile getiren Brian Li, “Ben bölgenin turist rehberiyim. Tüm dünyayı gezerek Irak’a gelmiş, oradan da Yüksekova’yı merak etmiş ve buraya gelmiş. Bizde Rehber olarak ona Yüksekova’da gezdiriyoruz. Yüksekova’nın güzellikleriyle ve misafirperverliğiyle tanıştırdık ve gayet memnun kaldı. Bundan sonrada da aynı azimle gelen turistlere Yüksekova’yı tanıtacağız” diye konuştu.
Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İzzettin Metin de, “Aslında bu çok sevindirici bir olay. Böyle turistlerin Yüksekova’da olması beni şahsen çok duygulandırdı. Türkiye Dağcılık Federasyonu Rehberi İskender Kahraman’ın rehberliğinde Yüksekova’yı geziyor ve tanıyor. Dili vardır aslında müzik evrenseldir diye. Bu çaldığı enstrümantal çok hoşuma gitti. Kendisinin Yüksekova’yı beğenmesi, coğrafyamızı beğenmesi ve onu burada da konut etmemiz sevindirici bir şey. Devamını da bekliyoruz” dedi.
Yüksekova aslında tüm güzelliklere açık bir memleket diyen Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen de, “Çinli kardeşimiz, Yüksekova’yı gezerek insanlarımızdan memnun kaldığını belirtti. Bizde bugün rehberlik yapan İskender Karaman’ın sayesinde tanıdık ve çokta güzel oldu. Çinli kardeşimiz bize bugün İran yöresine ait müzik aleti olan Tar’ı çaldı ve bundan da keyif aldık. İnşallah bundan sonrada da aynı şekilde gelen tüm turistlere kapılarımızı açacağız” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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