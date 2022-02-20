HDP'li vekilin otomobili, minibüse çarptı: 2 yaralı

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Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin de içinde bulunduğu otomobil minibüse çarptı. Sait Dede, kazadan yara almadan kurtulurken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hakkari-Van kara yolunda Tekser mevkisinde meydana geldi. İl kongresi için Hakkari'ye giden HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede'ye ait otomobil, önünde ilerleyen minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarına savruldu. İhbarla olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobil içindeki Sait Dede yara almadan kurtulurken, iki partili hafif yaralandı. Araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2022-02-20 13:22:01



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