Hakkari’de 70 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 70 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesi kırsal alanında icra edilen operasyonda 70 kilo 600 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.

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