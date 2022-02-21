Hakkari'deki kurs binaları ilaçlandı

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ildeki kurs binalarını ilaçladı.

Hakkari Belediyesi ekipleri, öğrencilerin sağlığı için bulaşıcı hastalıkların taşınmasına neden olan haşereler ve kemirgenlere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz geçirmesini hedefleyen belediye ekipleri, hava sıcaklıklarının artması ile birlikte larva döneminde olan sivrisinek ve karasinek ile mücadelesini yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda ekipler kentteki tüm kurs binaları ve mahallelerde larva oluşabilecek noktaları tespit ederek ilaçlama çalışması yapıyor.

Doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar ile bilimsel programlar doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalarda başta kurs binaları ve tüm alanlar titizlikle ilaçlanıyor.

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