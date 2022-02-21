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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Kardeşimi HDP'liler kandırıp dağa çıkarttı”

İHA

"Kardeşimi HDP'liler kandırıp dağa çıkarttı”

Hakkarili Remzi Çelik, 18 Ekim 2015 tarihinde Diyarbakır Dicle Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümünde okuyan kardeşi Rojbin Çelik'in HDP yöneticileri tarafından kandırılıp dağa kaçırıldığını iddia etti.
Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyon Genel Başkanı Abdurrahman Er’i ziyaret ettikten sonra açıklamada bulunan Remzi Çelik, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbetinde 260'ncı aile olarak kardeşi Rojbin Çelik için katılım sağladığını söyledi. Remzi Çelik, "Kardeşim Rojbin Çelik çok başarılı bir öğrenciydi. Hayalleri vardı, okuyup öğretmen olacaktı. Ülkeye faydalı bir birey olacaktı. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyken HDP Diyarbakır yöneticileri tarafından kandırılıp dağa götürmüşler. Maddi sıkıntılarla kardeşimizi okutmaya çalışıyorduk. Hatta yaşlı babam, yaşlılık maaşını dahi harcamayıp kardeşimi okutabilmek için gönderiyordu. Kardeşim kaybolduktan sonra babam sürekli odasına çekilir hep ağlardı. Bir türlü babamı teselli edemiyorduk. Onu kandırıp götürenlere hep ateş püskürür, Allah’a havale ederdi. En son kardeşimin yokluğunun acısına dayanamayıp bir yaz günü kalbine yenik düşerek vefat etti” dedi.
Kardeşine de seslenen Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Buradan HDP’ye sesleniyorum, kardeşimi nasıl kandırıp götürmüşseniz ailesi olarak derhal getirmelerini istiyorum. Kardeşim aramıza gelene kadar HDP önündeki nöbetime devam edeceğim. Kardeşime de buradan sesleniyorum. Derhal örgütten ayrılıp aramıza gelmeni istiyoruz. Dağ asla çözüm değildir, mağaralar asla çözüm değildir. Senin okuyup öğretmen olman gerekiyor. Onun için örgütten derhal kopup aramıza gelmeni istiyoruz. HDP yöneticileri çocuklarını özel okullarda okutup avukat, öğretmen, doktor, hemşire olarak yetiştirip ve ayrıca devlet kurumlarında da en iyi görevlerde yer almaları İçin zemin hazırlarlar. Bunların canlı örnekleri sayısızca vardır. Gerek Hakkari’de gerek Türkiye’nin birçok ilinde kamuda en iyi görevlerde hayatlarını sürdürüyorlar. Çocuklarını el bebek gül bebek büyütürler ve güzel bir gelecek inşa ederler. Bizim gibi gariban, fakir fukara ailelerinin çocuklarını da kandırıp dağa götürüyorlar. Asla hakkımı helal etmiyorum. Mücadelemden kardeşim gelene kadar asla geri durmayacağım. Ben haklı olarak kardeşimi istiyorum. Kardeşimi bana versinler bunu istiyorum.”
Çelik, evlat nöbetinde bulunan ailelere vermiş oldukları destekleri için Doğu Anadolu bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er'e de teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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