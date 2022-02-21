Hakkari’de “İdlib’de Minik Eller Üşümesin” kampanyası

Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, başlatılan ‘İdlib'de Minik Eller Üşümesin’ kampanyası kapsamında, üşüyen minik ellerin bir an önce sıcak bir ortama kavuşmasını temenni etti.

Hakkari İl Müftülüğü tarafından başlatılan “İdlib’de Minik Eller Üşümesin” yardım kampanyasında toplanan 70 bin 628,10 TL nakdi bağış, ilgili hesaba aktarıldı. İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, İdlib’de yaşanan insanlık dramı ve bu gaye için başlatılan yardım kampanyasını vatandaşlara duyurduklarını belirterek, “Geri dönüşüm beklentilerimizin üzerinde oldu. Vatandaşlarımızın mağdur insanlara yaklaşımı, empati kurma becerileri ve en fakirinden en zenginine kadar konuya olan duyarlılıkları takdire şayan bir durumdur. Öyle ki harçlıklarını bağışlayan küçük yaştaki çocuklar ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Kızılay gibi yardım kuruluşlarından yardım alacak seviyede muhtaç olan ailelerin kampanyaya olan destekleri bizleri fazlasıyla memnun etmiştir. Umarım üşüyen minik eller bir an önce sıcak bir ortama kavuşur. Umarım bu savaş biter, insanlık dramı son bulur ve herkes kendi yurdunda normal yaşantısına geri döner. Yine umarım biz Müslümanlar Peygamber Efendimizin ‘komşusu aç iken tok yatan bizden değildir’ hadisi şerifi doğrultusunda hareket eden müminlerden oluruz. Bu vesileyle kampanyaya destek veren vatandaşlarımız ile bu konuda özveride bulunan ve gönüllü çalışan din gönüllüsü hocalarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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