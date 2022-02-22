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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaralı kurdu gezgin öğretmen kurtardı

İHA

Yaralı kurdu gezgin öğretmen kurtardı

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gezgin öğretmen olarak tanınan Ümit Bartın, arkadaşıyla beraber doğada gezerken karşılaştığı yaralı kurdu ekiplere teslim etti.
Öğretmen Ümit Bartın, YüksekovaŞemdinli karayolu üzerindeki Haruna Geçidi’nde araç çarpması sonucu yaralanan kurdu fark etti. Doğayı gezerken bulduğu ve ön ayakları kırık olduğu için yürüyemeyen kurt için hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Yüksekova Şube Şefliğinden destek istedi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesiyle yaralı kurt kafese alınarak tedavisi için götürüldü.
Yaralı kurdu kurtardıklarını belirten Ümit Bartın, “Arkadaşımla beraber doğayı geziyorduk ve o esnada gezdiğimiz bölgeyle alakalı fotoğraflar çekiyorduk. O esnada yerdeki karların üzerinde uzaktan beliren başta ne olduğunu çıkaramadığımız bir hayvan gördük. Biraz daha yaklaşınca kurt olduğunu fark ettik ve arabadan indiğimizde bize odaklandı. Korkunç bir şekilde dişlerini göstererek homurdanmaya başladı. Bu durum bizi korkuttu ama kurt ayağa kalkamıyordu. Yaralı olduğunu fark ettik. Muhtemelen araba çarpmıştı. Acı içinde kıvranıyordu. Bu anlara birebir şahit olmuştuk. Hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Yüksekova Şube Şefliği ekiplerine ulaştık ve ekipler bulunduğumuz yere geldiler. Yaralı kurda zarar vermeden kafese koyup, tedavisi edilmek üzere şehir merkezine götürdüler. Kurdun tedavisi yapıldıktan sonra tekrar doğaya bırakılacak” dedi.

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