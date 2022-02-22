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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de ‘Erişilebilirlik Logosu’ tanıtım toplantısı

İHA

Hakkari'de ‘Erişilebilirlik Logosu’ tanıtım toplantısı

Hakkari'de ‘Erişilebilirlik Logosu’nun tanıtım toplantısı yapıldı.
Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan tanıtım toplantısında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, erişilebilirliğin; tüm bireylerin kimseye ihtiyaç duymadan özel ve kamusal hizmetlerin tümüne ulaşabilmeleri ve bunları kullanabilmeleri, kısaca toplumsal yaşama katılabilmeleri için çevrede ve kentsel hizmetlerde alınması gereken tüm tedbirleri içerdiğini söyledi. Kaya, ''Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’da yapılan düzenleme gereği illerde kurulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları tarafından düzenli olarak kamu kullanımına açık binalar, açık alan kullanımları ve toplu taşıma araçları denetlenmektedir. Ülkemizde engellilerimizin toplumsal alanda varlık gösterebilmeleri için eğitimden istihdama, sosyal yardımlardan bakım hizmetlerine kadar birçok alanda çalışmalar yürütülmektedir. Bakanlığımızın amacı engelli bireylerin toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlamak; fırsat eşitliğinden yararlanan, haklarını kullanabilen bireyler olmalarına imkan vermektir. Bu yaklaşım çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak biz de engellilerimize en kaliteli hizmeti sunabilmek için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu kapsamda erişilebilir uygulamaların yaygınlaştırılması için görünürlüğünün artırılması gerekliliğinden hareketle bakanlığımız tarafından yeni bir adım atılarak ülkemizde kullanılacak ‘Erişilebilirlik Logosu’ belirlenmiştir. Birleşmiş Milletler tarafından tasarlanan ‘Erişilebilirlik Logosu’nun bu amaç için uygun olduğuna karar verilerek kullanım izni alınmıştır. Bu toplantı vesilesiyle ve erişilebilir uygulamaların görünürlüğünün artırılması amacıyla tanıtımını yaptığımız ‘Erişilebilirlik Logosu’, Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazananlar tarafından tabela gibi görünür alanlarda, broşür, kartvizit gibi basılı materyaller ile tanıtım ve reklam malzemelerinde kullanılabilecektir'' dedi.
Konuşmanın ardından ilgili kurumlara ‘Erişilebilirlik Logosu ve Belgesi’ verildi. Toplantıya Kadastro Müdürü Temel Çimen, Tapu Müdürü Mustafa Vuranoğlu, Yüksekova Selahaddin Eyyubî Havalimanı Müdürü Sezgin Değirmenci, Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin ve bazı kurum amirleri ile kurum personeli katıldı.

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