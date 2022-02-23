Hakkari’de iş yeri denetimi

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Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yerlerine yönelik genel bir denetim yapıldı.

Zabıta Müdürü Adil Demir öncülüğündeki zabıta ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, pastanelerde etiket, temizlik ve kılık kıyafet, fırınlarda ekmek gramajı, lokantalarda temizlik kuralları, zincir ve diğer marketlerde KDV indirimi ve raf ile kasa arasındaki fiyat farklılığını denetlediler. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnaf arasındaki haksız rekabet ve kazancın önüne geçilmesi, vatandaşlara daha iyi şartlarda hizmet sunulması amacıyla denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi.

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