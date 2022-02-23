Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısını şehit eden Çulcu'ya müebbet hapis cezası

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Hakkari'de Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru Nasuh Çulcu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Çulcu, 13 Temmuz 2021'de Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i, Polisevinde yemek yediği esnada silahla ateş ederek şehit etmişti. Çulcu, olay yerindeki polisler tarafından ayağından vurularak yakalanmıştı. Hakkari 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Çulcu, avukatları ve yakınları katıldı. Son savunması istenen sanık Çulcu, diyeceği birşey olmadığını söyledi.

Duruşmada hazır bulunan Cevher'in ailesinin avukatı ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılan Cevher'in eşi, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Çulcu'yu, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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