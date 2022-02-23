Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polise ağırlaştırılmış müebbet

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polise ağırlaştırılmış müebbet

DHA

Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polise ağırlaştırılmış müebbet


Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i (46) şehit ettikten sonra yaralı olarak yakalanan ve tedavisinin ardından tutuklanan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu (, 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezasına çarptırıldı.
Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevliyken, geçen yıl kentte Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne tayini çıkan polis memuru Nasuh Çulcu, iddiaya göre, aynı şubeden meslektaşı kadın komiser yardımcısıyla yakınlık kurmak istedi ancak olumsuz yanıt aldı. Komiser yardımcısının amirlerine durumu bildirmesiyle Çevik Kuvvet'ten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, yazıyla Nasuh Çulcu´yu uyardı. 13 Temmuz 2021'de Çulcu, resmi uyarı yazısı hakkında konuşmak için, polisevinde yemek yiyen Hasan Cevher ile görüştü. Konuşma sonrası gerekli işlemler için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne giden Nasuh Çulcu, silahına el koyulmasına karşı çıktı. Bürodaki memurlara silah çeken Çulcu, ardından polisevine döndü. Çulcu, hızla girdiği polisevi yemekhanesinde Cevher´i başından ve omzundan vurdu. Polis memuru tarafından dizinin altından vurulan Çulcu, diğer polislerin de yardımıyla yakalandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Cevher ise şehit oldu. Cevher'i şehit ettikten sonra yaralı yakalanıp gözaltına alınan polis memuru Nasuh Çulcu, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanan Çulcu, 14 Temmuz'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DURUŞMAYA KATILDI
Hakkari 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan sanık Çulcu'nun yargılanmasına bugün devam edildi. 4'üncü duruşmaya Çulcu, avukatı ve yakınları katıldı, şehit emniyet müdür yardımcısı Hasan Cevher'in eşi de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılım sağladı. Duruşmada yapılan savunmalardan sonra mahkeme heyeti, sanık Nasuh Çulcu'ya, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2022-02-23 17:33:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısını şehit eden Çulcu'ya müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısını şehit eden ...
Hakkari’de iş yeri denetimi
YEREL HABERLER Hakkari’de iş yeri denetimi
20 metre uzunluğundaki kar tünelinde mum ışığında müzik ziyafeti
YEREL HABERLER 20 metre uzunluğundaki kar tünelinde mum ışığında ...
Hakkari polisi köy okulu öğrencilerini sevindirdi
YEREL HABERLER Hakkari polisi köy okulu öğrencilerini sevindirdi
Yüksekova'da, otomobilin çarptığı hamile kadın ağır yaralandı
YEREL HABERLER Yüksekova'da, otomobilin çarptığı hamile kadın ağır ...
Hakkari'de ‘Erişilebilirlik Logosu’ tanıtım toplantısı
YEREL HABERLER Hakkari'de ‘Erişilebilirlik Logosu’ tanıtım ...
Yol kenarında bulunan yaralı yavru kurt, tedaviye alındı
YEREL HABERLER Yol kenarında bulunan yaralı yavru kurt, tedaviye ...
Yaralı kurdu gezgin öğretmen kurtardı
YEREL HABERLER Yaralı kurdu gezgin öğretmen kurtardı
Hakkari’de “İdlib’de Minik Eller Üşümesin” kampanyası
YEREL HABERLER Hakkari’de “İdlib’de Minik Eller Üşümesin” kampanyası
"Kardeşimi HDP'liler kandırıp dağa çıkarttı”
YEREL HABERLER "Kardeşimi HDP'liler kandırıp dağa çıkarttı”
Hakkari'deki kurs binaları ilaçlandı
YEREL HABERLER Hakkari'deki kurs binaları ilaçlandı
Hakkari’de 70 kilo 600 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari’de 70 kilo 600 gram eroin ele geçirildi
Anneleri ölen kuzulara bebek şefkati
YEREL HABERLER Anneleri ölen kuzulara bebek şefkati

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.