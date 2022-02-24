Zap vadisindeki elektrik arızasına rafting botuyla müdahale



Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ´de Zap Suyu'nun karşı tarafında elektrik arızası meydana geldi. Arızayı gidermek için çalışma başlatan Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, suyun karşısına rafting botlarıyla geçip 3 saatlik çalışmanın ardından arızayı giderdi.VEDAŞ Hakkari arıza ekipleri, çetin kış şartlarının yaşandığı Zap Vadisinde zarar gören yüksek gerilim hatlarındaki arızayı gidermek için AFAD ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı rafting takımıyla ortak çalışma başlattı. Ekipler, Hakkari-Van karayolu Gündoğdu Mağarası mevkiinde bulunan Bağışlı trafo merkezi ile Depin hattında 3 gün önce meydana gelen iletken kopukluğunu gidermek üzere harekete geçti. Ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü bölgeye ulaşan ekipler, karayolunda iş güvenliği tedbirlerini aldıktan sonra arızayı tespit etti. Rafting botuyla Zap Suyu´nun diğer tarafına geçmeyi başaran ekipler, 3 saatlik çalışmanın ardından arızayı giderdi.BOT VE TEKNİK PERSONEL TALEBİNDE BULUNULDUÇalışmalara katılan VEDAŞ Sistem İşletme Müdürü Ahmet Baran, dağdan kopan kaya parçaları nedeniyle meydana gelen arızayı gidermek üzere bölgeye geldiklerini söyledi. Tedarik sürekliliğinin sağlanması amacıyla Bağışlı trafo merkezine enerji verdiklerini belirten Baran, "Hakkari Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve AFAD'tan Zap Suyu´nun karşı tarafında meydana gelen arıza için bot ve teknik personel talebinde bulunduk. Taleplerimiz doğrultusunda bizlere bot ve teknik personel desteği sağlandı. Verilen destek sonucunda Zap Suyu´nun karşı tarafına geçilip arızaya müdahale ettik'' diye konuştu.Arıza ekibine destek veren rafting antrenörü Mazlum Tekçe ise VEDAŞ'ın kurumlarına yaptığı talep doğrultusunda bölgeye geldiklerini bölgede yaşanan arızayı gidermek için rafting ekipmanları ile ekiplere destek sunduklarını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Merkez

2022-02-24 12:05:05



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