Hakkari’de istinat duvarları çöktü

Hakkari’de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış istinat duvarlarının çökmesine neden oldu.

Hakkari’de 2 mahalle, 1 belde ve onlarca köy yolunu birbirine bağlayan Merzan Mahallesi’ndeki Sanayi yolunda bulunan 5 metre yüksekliğindeki taş istinat duvarı gece saatlerinden beri etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir kısmı çöktü. Hakkari Belediyesi, ekiplerin çalışma yaptığını duyurarak, ivedi olarak muhtemel çökebilecek istinat duvarlarına yönelik tedbir alındığını duyurdu. Sanayi yolu trafiğe kapatıldığı, yuvarın diğer kısımlarının çökmesinin an meselesi olduğunu belirten belediye ekipleri, araç trafiğine kapattıkları yolda yayaların da geçmemesi gerektiği uyarısında bulundular.

Yağışlarla birlikte yolların göle dönüştüğü ve logarların tıkandığı kentin birçok noktasında belediye ekipleri çalışma başlattı.

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