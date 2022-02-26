Oto tamirhanesinde çıkan yangında otomobil yandı



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ´nin Yüksekova ilçesinde oto tamirhanesinde çıkan yangında bir otomobil kullanılmaz hale geldi.

İlçenin İpek Mahallesi´ndeki sanayi sitesinde bir oto tamirhanesinde yangın çıktı. İçeride bulunan 4 otomobilden 3´ü iş yeri sahibi ve çevre esnaf tarafından çıkarıldı, diğeri ise alevlere teslim oldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında iş yeri ve otomobil, kullanılmaz hale geldi.

İş yeri sahibi Husret Arslan, "Dışarda çalışıyordum. Aniden yangın çıktı. Yangın söndürme tüpü ile müdahale ettim. Dükkândaki yağlarda tutuşunca alevler yükseldi. Alevlerin sardığı bir otomobili çıkartamadık. İçeride bulunan araç kullanmaz hale geldi" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2022-02-26 14:16:34



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