Yüksekova'da 250 kilo eroin ve 35 kilo metamfetamin ele geçirildi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürütülen operasyonda 250 kilo eroin ve 35 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar köyünde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yapılan operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Hakkari Yüksekova Akpınar köyünde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadeleye devam. Operasyonda 250 kilogram eroin ve 35 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Tebrikler Hakkari Jandarma" ifadelerini kullandı.

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