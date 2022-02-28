Hakkari’de ‘Veteranlar Masa Tenisi İl Birinciliği Turnuvası’ düzenlendi

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından “Veteranlar Masa Tenisi İl Birinciliği Turnuvası” düzenlendi.

Hakkari Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Veteranlar Masa Tenisi İl Birinciliği Turnuvası’ yoğun ilgi gördü. 3 kategoride yapılan yarışmaların sonunda tek erkekler, tek bayanlar, çift erkekler ve çift bayanlar ile 50 yaş üstü tek erkeklerde dereceye girenler madalyalarını aldı.

Masa tenisi antrenörü Dindar Mühürdaroğlu, müsabakaların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “2022 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlediğimiz Veteranlar Masa Tenisi İl Birinciliği Turnuvamız yoğun katılımla başladı. Kentimizi 30 yıl önce masa tenisinde temsil eden çok eski sporcularımız vardı. Emektar tenisçilerimiz çok güzel bir oyun sergilediler. Yarışmamıza renk kattılar. 2 gün boyunca devam eden turnuvamızı Federasyon Başkanımız Oktay Çimen de yakından takip etti. Beni bizzat telefonla arayarak bilgi aldı. Desteklerinden dolayı Federasyon Başkanımız Oktan Çimen başta olmak üzere valiliğimize, İl Müdürümüz Emin Yıldırım’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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