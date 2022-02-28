Hakkari'de şehit olan asker için tören

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de şehit olan asker için tören

İHA

Hakkari'de şehit olan asker için tören

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 'Şehit Komando Çavuş Ersin Selimoğlu ErenKış25 Operasyonu'nda şehit olan asker için tören düzenlendi.
Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyü Kasran Harabeleri Taşlık mevkiinde icra edilen 'Şehit Komando Çavuş Ersin Selimoğlu ErenKış25 Operasyonu'nda arazi arama tarama faaliyeti esnasında Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal şehit oldu. Şehit uzman çavuş için Hakkari Fatih Jandarma Kışlası'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Ögrenci, Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Dağ Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Metin Kahraman, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, polis ve askerler katıldı.
Sunal'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun cenaze aracıyla tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak, şehidin özgeçmişi okundu. Okunan duaların ardından şehit Sunal'ın naaşı, helikopterle memleketi Van'ın Gevaş ilçesine uğurlandı. Şehidin yarın Van'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Öte yandan Hakkari Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Çukurca Jandarma Tabur Komutanlığı emrinde görevli iken düzenlenen operasyonda kazara silahla ateş edilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal ilimizde düzenlenen törenle memleketine uğurlandı" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit Uzman Çavuş Sunal, Hakkari'den törenle memleketi Van'a uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Sunal, Hakkari'den törenle ...
Hakkari’de ‘Veteranlar Masa Tenisi İl Birinciliği Turnuvası’ düzenlendi
YEREL HABERLER Hakkari’de ‘Veteranlar Masa Tenisi İl Birinciliği ...
Yüksekova'da 250 kilo eroin ve 35 kilo metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Yüksekova'da 250 kilo eroin ve 35 kilo metamfetamin ...
Yüksekova’ya sis çöktü: Göz gözü görmüyor
YEREL HABERLER Yüksekova’ya sis çöktü: Göz gözü görmüyor
Şehit uzman çavuş, memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit uzman çavuş, memleketine uğurlandı
Şehit askerin cenazesi memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit askerin cenazesi memleketine uğurlandı
Derecik’te iki mevsim arası sadece 5 kilometre
YEREL HABERLER Derecik’te iki mevsim arası sadece 5 kilometre
Hakkarili Kaçar, Avrupa 2.'si oldu
YEREL HABERLER Hakkarili Kaçar, Avrupa 2.'si oldu
Oto tamirhanesinde çıkan yangında otomobil yandı
YEREL HABERLER Oto tamirhanesinde çıkan yangında otomobil yandı
Yüksekova’da iş yerinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı
YEREL HABERLER Yüksekova’da iş yerinde çıkan yangın maddi hasara yol ...
Hakkari’de yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Hakkari’de yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor
Vali Yardımcısı Kasımoğlu, toplu taşıma şoförleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Yardımcısı Kasımoğlu, toplu taşıma şoförleri ile ...
Hakkari Valisi Akbıyık, yıkılan istinat duvarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Hakkari Valisi Akbıyık, yıkılan istinat duvarını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.