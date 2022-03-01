Çukurca’da silah ve mühimmat ele geçirildi

NATO'dan çok önemli hamle! 40 bin asker, tank ve füze

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsal alanında icra edilen operasyonda, bir sığınak içerisinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Eren/Kış25 Şehit Jandarma Komando Çavuş Ersin Selimoğlu (Taşlık1) Operasyonu kapsamında 28 Şubat 2022 günü Çukurca ilçesi kırsal alanında icra edilen operasyonda bir sığınak içerisinde; 1 adet AK47 kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet AK47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 145 adet 7.62 mm AK47 kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 2 adet 0.5 litre silah bakım yağı ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.