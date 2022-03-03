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Çinli turist Yüksekova'da Farsça öğreniyor

DHA

Çinli turist Yüksekova'da Farsça öğreniyor


Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA (Hakkari), (DHA)ÇİN'in başkenti Pekin'den 2 yıl önce otostop ile dünya turuna çıkan, son olarak Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen Çinli Brian Li (32), İran'a geçmeden önce Farsça öğrenmeye başladı. Yüksekova Halk Eğitim Merkezi'nde açılan Farsça kursuna katılan Li, derslerin 2,5 ay süreceğini ve bu süreyi tamamlamayı düşündüğünü belirtti.
Pekin´de kafe işleten Brian Li, dünyayı gezip, farklı kültürleri tanımak için yola çıktı. 2 yıl önce otostop ile yolculuğuna başlayan Li, Moğolistan, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi ülkeleri gezerek Gürcistan'a ulaştı. Pandemi döneminde uzunca bir süre Gürcistan'da kalan Li, kapılar açılınca Türkiye'ye geçti. Yine otostopla çeşitli şehirleri gezen Li, son olarak Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi. İlçede, yaklaşık bir aydır otelde kalan, bu süre içerisinde edindiği arkadaşları tarafından sık sık misafir edilen Li, İran'a geçmeden önce kendisini ifade edebilecek kadar Farsça öğrenmeye karar verdi. 3 hafta önce İlçe Halk Eğitim Merkezi'nce açılan Farsça kursuna misafir kursiyer olarak katılan Li, derslerin 2,5 ay süreceğini ve bu süreyi tamamlamayı düşündüğünü belirtti.
'YÜKSEKOVA'DA ÇOK GÜZEL ARKADAŞLIKLAR EDİNDİM'
Şu ana kadar 20 ülke gezdiğini anlatan Li, buradan da diline, müziğine ve kültürüne ilgi duyduğu İran'a gideceğini söyledi. Pandemi sürecini Gürcistan'da yaşadığını belirten Li "Kapılar açılınca Türkiye'ye geldim. Buradan da diline ve kültürüne ilgi duyduğum İran'a gitmeyi ve uzun süre kalmayı düşünüyorum. Yüksekova'da çok güzel arkadaşlıklar edindim. Özellikle de rehberlik yapan ve kurs öğretmenimiz olan İskender Kahraman ile tanışmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İlçenin birçok yerini ve köyünü gezme fırsatımız oldu. Gösterilen ilgiden, misafirperverlikten dolayı da teşekkür ediyorum" dedi.
Çinli turiste İngilizce tercümanlık yapan İskender Kahraman ise Li´nin ilgisi sayesinde Farsça'yı hızlı öğrendiğini, ona yardım ettiği için de ayrıca mutlu olduğunu belirtti.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2022-03-03 09:22:44

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