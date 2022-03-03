Hakkari-Çukurca yoluna çığ düştü, çığ tüneli olası faciayı önledi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de etkili olan karla karışık yağmur, Hakkari-Çukurca karayolunda çığ düşmesine neden oldu. Çığ düşen karayoluna 2013 yılında yapılan çığ tüneli olası faciayı önledi. Vatandaşlar tarafından çığın düşme anı cep telefonuyla kaydedildi. Çığ nedeniyle Zap Suyu´nun yönü kısa süreliğine değişti.
Kentte etkili olan karla karışık yağmur, Hakkari-Çukurca karayolunun 7'ncı kilometresine çığ düşmesine neden oldu. Kentteki 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı'nın eteklerinden, kar yığınlarının karayoluna doğru indiğini gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Tonlarca ağırlığındaki kar yığını, Karayolları tarafından 11. Van Bölge Müdürlüğü tarafından HakkariÇukurca karayoluna 2013 yılında yaptırılan 408 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğindeki çığ tünellerinin üzerine düştü. Zamanında tedbir amaçlı yapılan bu tüneller sayesinde olası facia önlenmiş oldu. Düşen çığ nedeniyle Zap Suyu´nun yönü de bir süreliğine değişti. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2022-03-03 18:48:45
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