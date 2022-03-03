Kar tünelleri olası çığ faciasını önledi Sümbül Dağı'nda inen çığ görüntülendi Sürücüler korku içinde çığın inişini bekledi

Hakkari’nin Sümbül Dağı'ndan düşen çığ kar tünelleri üzerinden geçerek Zap suyuna düşerken, tüneller sayesinde olası bir facia da önlendi.
HakkariÇukurca karayolu üzerinde bulunan çığ tünelleri hayat kurtarıyor. 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı zirvesinden çığın düşle anı sürücüler tarafından görüntülendi. Kar kütleleri tünellerin üzerinden Zap suyuna düştü. Bu anları görüntüleyen bazı araç sürücüleri çığ tünellerinin hayat kurtardığını belirtti. 2013 yılında HakkariÇukurca karayolunun iki ayrı noktasında yapılan tüneller yolu kapanmasının önüne geçtiğini ifade eden vatandaşlar çığın tünellerin üzerinde geçtiğini ve olası bir facianın önüne geçildiğini belirtti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.