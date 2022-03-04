Yüksekova-Dağlıca karayolu çığ tehlikesi nedeniyle kapatıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi ile Dağlıca bölgesi arasında ulaşımın sağlandığı karayolu çığ tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Yüksekova’da 2 gündür aralıklı olarak devam eden karla karışık yağmur ve tipide 90’a yakın köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Dağlıca yolu ise çığ riski nedeniyle Karayolları Yüksekova 117. Şube Şefliği ekiplerince trafiğe kapatıldı.

Bölgede karla karışık yağmur devam ederken, ilçe merkezinde ise karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.