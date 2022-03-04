Yüksekova-Dağlıca karayolu çığ tehlikesi nedeniyle kapatıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi ile Dağlıca bölgesi arasında ulaşımın sağlandığı karayolu çığ tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Yüksekova’da 2 gündür aralıklı olarak devam eden karla karışık yağmur ve tipide 90’a yakın köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Dağlıca yolu ise çığ riski nedeniyle Karayolları Yüksekova 117. Şube Şefliği ekiplerince trafiğe kapatıldı.
Bölgede karla karışık yağmur devam ederken, ilçe merkezinde ise karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.