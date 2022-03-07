Hakkari'de yağ ve un denetimi 5 iş yerine etiket cezası kesildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hakkari'de yağ ve un denetimi 5 iş yerine etiket cezası kesildi

İHA

Hakkari'de yağ ve un denetimi 5 iş yerine etiket cezası kesildi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, son günlerde fiyatı artan sıvı yağ ve un ile ilgili denetim gerçekleştirdi.
Zabıta Müdürü Adil Demir, Ticaret İl Müdürü Salih Çiftçi ve beraberindeki ekipler, kentin birçok yerinde sıvı yağ, un, etiket, raf ve kasa arasındaki farklılığı denetledi. Ekipler, marketlerde rafları dolaşıp etiketleri inceleyerek fahiş fiyat artışı, gramaj eksikliği, etiket denetimi ve market depolarını kontrol etti. Ekipler, reyon fiyatı ile kasa fiyatı kontrolleri yaparak güncel fiyatları kayıt altına aldı. Bazı iş yerlerinde ise raflarda etiket olmaması üzerine 5 ayrı iş yerine ceza kesildi.
Denetim ekipleri, marketlerde gerçekleştirilen denetimlerle vatandaşların mağduriyetinin de önüne geçildiği belirttiler. Ekipler, "Marketlerin vatandaşlara ürünlerini fahiş fiyattan satarak haksız kazanç elde etmemesi için ürünün yer aldığı reyonda fiyat etiketinin olup olmadığını denetliyoruz. Daha önce yapılan denetimlerde tutulan kayıtlar ile fiyatlar karşılaştırılarak fahiş fiyat artışı tespit edilen işletmelere ceza kesiliyor. Haksız ve fahiş fiyat uygulamasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Özellikle son günlerde kamuoyunda büyük tepkilere neden olan fahiş fiyat uygulamaları nedeniyle denetimlerimizi sıklaştırarak olası fiyat artışlarının önüne geçmeye çalışıyoruz. Yaptığımız denetimlerde ortaya çıkan bir fahiş fiyat uygulaması var ise gerekli tutanakları tutarak, Ticaret İl Müdürlüğü olarak da gereği yapılıyor. Vatandaşlarımızın da bu tür şikayetleri olduğu takdirde Zabıta Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğüne başvurabilir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2 bin 800 rakımda karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER 2 bin 800 rakımda karla mücadele çalışması
Hakkari'de 15 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Hakkari'de 15 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Sığırcık kuşları çatılarda ilginç görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Sığırcık kuşları çatılarda ilginç görüntüler ...
Pinyanişi aşireti lideri, Hakkari'de toprağa verildi
YEREL HABERLER Pinyanişi aşireti lideri, Hakkari'de toprağa verildi
Taksicinin yoldan çıkmayan tilki takibi gülümsetti
YEREL HABERLER Taksicinin yoldan çıkmayan tilki takibi gülümsetti
Hakkari'de 50 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Hakkari'de 50 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları 6 metrelik kar tünellerinde zorlu mesai
YEREL HABERLER Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları 6 metrelik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.