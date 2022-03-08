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28 Şubat mağduru Ayten Hoca, Yüksekova'nın en başarılı müdiresi oldu

İHA

28 Şubat mağduru Ayten Hoca, Yüksekova'nın en başarılı müdiresi oldu

28 Şubat 1997'de İstanbul Üniversitesinde okuduğu zamanlarda başörtüsü nedeniyle haksızlığa uğrayan Ayten Avcıoğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaptığı çalışmalarla kentin en başarılı müdiresi oldu.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde eğitim hayatına başlayan Ayten Avcıoğlu, imam hatip lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesini kazandı. Üniversiteyi bitirdikten sonra bir müddet öğretmenlik yaptığını anlatan Ayten Avcıoğlu, İstanbul Üniversitesinde yüksek lisans hakkı kazanmasına rağmen 28 Şubat döneminde üniversite kapısından içeri alınmadığını söyledi. Akademisyen olma hayalleri kuran Avcıoğlu, yeniden çeşitli okullarda öğretmenlik yapmaya başlarken, 2010 yılında Yüksekova'ya tayini çıktı. Yakınlarının ısrarlarına rağmen Yüksekova'ya gelen ve şu an ilçenin en iyi okulunda idarecilik yapan Avcıoğlu, şimdilerde başarısıyla takdir topluyor.
28 Şubat sürecinde başörtüsü nedeniyle üniversiteye alınmayan Ayten Avcıoğlu, öğretmen olarak geldiği Yüksekova ilçesindeki İsmet Alkan Anadolu Lisesinin müdiresi oldu. Hayatını öğrencilere adadığını dile getiren Ayten Avcıoğlu, “Yüksekova’ya gelmeden önce özel okullarda çalıştım. Yüksek lisans yapma arzum vardı. Bunun içinde gerekli çalışmalarımızı yaptık. O esnada da öğretmenim. Devlet bizi sınıf öğretmeni ihtiyacı doğrultusunda kadroya aldı. Bizde hemen Sinop’un Tatlıca köyünde göreve başladık. Ben imam hatibe başladığım süre boyunca hep sıkıntılarla karşılaştım. Tezimizi verme aşamasında zaten 28 Şubat’ı yaşadım. Küfürler, hakaretler ve üniversite kapılarından kovulduk ve tezimi de veremedik. 2009 ve 2010’da gelen aftan yararlanarak, bir öğretmen olarak geri döneceğim ve bu sefer ülkemin hangi köşesi çıkarsa gideceğim dedim. Nasibimizde Yüksekova varmış ve çıktı. İstanbul’dan sonra Yüksekova’ya geldim. Yüksekova’da 4 kurumda çalıştım. İsmet Alkan Anadolu Lisesinde göreve başladık. Çok güzel başarılar elde ettik. Okulumuz şu an bölgenin en iyi okulu. Bizim okullarda artık her sene üniversite yolu alan çok sayıda öğrencimiz oldu. En çokta tıp alanında başarılı okul olduk. İnsanımızı, gençlerimizi seviyoruz. Onlara güveniyoruz. İnsanların hayatında bir iz olmaya çabalıyoruz. İleriye dönük güzel şeyler yapmak istiyoruz. Onların güzel birey olarak yetişmesini istiyoruz. Gençlerimiz de o yönde ilerliyorlar" dedi.

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