Şehit Uzman Çavuş Sunal için mevlit okutuldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında yürütülen ErenKış operasyonu sırasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal için mevlit okutuldu.
Çukurca’daki Emirşaban Camisinde Çukurca Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal için silah arkadaşları tarafından mevlit okutuldu. Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Erkan Sağındık, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Cankurtaran, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin, şehidin silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı mevlitte, şehitler için dua edildi. Mevlidi Şerif programına katılanlara cami çıkışında ikramlar yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.