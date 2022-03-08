Hakkari'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği büyük ilgi gördü

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katılan kadınların gününü kutlayarak gül hediye etti.



Etkinliğe, Vali İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Mustafa Emre Kılıç, Mustafa Berat Kasımoğlu, Tevfik Kumbasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İl Kültür Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yurdagül Timur, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli polis ve çok sayıda kadın katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Kadın Hizmetlerinden Sorumlu Müdürü Şifa Demiralp'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından konuşan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, "Kadın, gerek yüce dinimiz İslam’ın gerekse toplumumuzun, saygın ve özel yerde konumlandırdığı, ailelerimizin direği, gelecek nesillerin mimarı ve kutsiyet atfedilen nadide varlıklardandır" dedi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına hazırlanan video gösterimi, KADES uygulama ile ilgili video gösterisi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenleri ve İl Emniyet Müdürlüğü Personelinin Ortak Hazırlamış Olduğu 7 Bölgeden Türk Halk Müziği Korunun Müzikali, yılın annesi seçilen Halime Akay’ın video gösterimi, 3 engelli çocuğuna bakarak büyüten ve yılın annesi seçilen Halime Akay'a Vali Akbıyık'ın altın hediye ederek takdim etmesi, Kadın Hizmetlerinden faydalanan kadınların yapmış olduğu Türk bayrağı, İl Müdürü Salih Kaya tarafından Vali Akbıyık'a takdim edildi.



Vali Akbıyık ve beraberindekiler, 8 Mart etkinliği Emniyet Müdürlüğü personelinin icra ettiği müzik eşliğinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Kadın Hizmetlerinden faydalanan kadınların yapmış olduğu el emeği göz nuru sergisini gezdi. Vali Akbıyık, salonda bulunan kadılara gül dağıttı.

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