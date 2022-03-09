Araçlarıyla yolda kalanların yardımına askerler koştu

Yaşar KAPLAN/YUKSKEOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşayan araç sürücülerinin yardımına askerler koştu. Askerler, yokuş yukarı çıkmakta zorlanan araçları itti.
Yüksekova´da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. YüksekovaŞemdinli kara yolu üzerindeki 2 bin 100 rakımlı Haruna Geçidi´nde çok sayıda araç buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Bölgede bulunan askerler sürücülerin yardımına koştu. Askerler araçları iterek sürücülere yardım etti. Sürücüler askerlere teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2022-03-09 16:52:37
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