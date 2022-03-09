Araçlarıyla yolda kalanların yardımına askerler koştu

20 yılda biriktirdi... Biri 130 milyon yaşında!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yaşar KAPLAN/YUKSKEOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşayan araç sürücülerinin yardımına askerler koştu. Askerler, yokuş yukarı çıkmakta zorlanan araçları itti.

Yüksekova´da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman etkisini artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. YüksekovaŞemdinli kara yolu üzerindeki 2 bin 100 rakımlı Haruna Geçidi´nde çok sayıda araç buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Bölgede bulunan askerler sürücülerin yardımına koştu. Askerler araçları iterek sürücülere yardım etti. Sürücüler askerlere teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2022-03-09 16:52:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.