Şemdinli yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

Hakkari'nin Şemdinli ile Yüksekova ilçeleri arasında Haruna Geçidi, yoğun kar yağışı ve fırtına deneniyle bir süre trafiğe kapandı.

Hakkari kent merkezinde karla karışık yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Şemdinli ve Yüksekova karayolu üzerindeki Haruna Geçidi ulaşıma kapandı. Yarım saat boyunca yolda bekleyen sürücüler, karayolları ekiplerinin yolu açılmasıyla yollarına devam ettiler.

Yolda mahsur kalan Erdem Aşan isimli iş adamı, kar yağışının zirvede çok etkili olduğunu, ekiplerin gelmesi ile birlikte yolun ulaşıma açıldığını belirtti.

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