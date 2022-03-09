Hakkari'de kara akbaba ile kızıl şahin doğaya bırakıldı

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Hakkari'de doğada yaralı bulunan alaca baykuş, kara akbaba ve kızıl şahin türü yaban hayvanları ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra tekrar doğaya bırakıldı.



Doğada yaralı halde bulunan ve Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edilen alaca baykuş, kara akbaba ve kızıl şahin türü yaban hayvanları ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edilmişti. Yaban hayvanlarının Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan'ın gerekli tetkik ve tedavilerini yaptıktan sonra yaban hayvanlarını salım programı kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari İl Müdürü Necmettin Yılmaz, İl Şube Şefi Süleyman Durman, Veteriner Hekim Mehmet Yıldız ve İl Şube Personeli Sait Can, yaban hayvanlarının doğaya salmalarını gerçekleştirdi.

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