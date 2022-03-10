Hakkari'de 78 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

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Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 78 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle yüksek kesimlerde bulunan 19 köy ve 59 mezra yolu olmak üzere toplam 78 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Hakkari İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

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