Hakkari’de kar tatili

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Hakkari il merkezi ve Yüksekova ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi.

Hakkari’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 11 Mart Cuma günü Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde okulların tamamında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

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