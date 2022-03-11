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Hakkari'de kar yağışı; okullar tatil edildi, 84 yerleşim yerinin yolu kapandı

DHA

Hakkari'de kar yağışı; okullar tatil edildi, 84 yerleşim yerinin yolu kapandı


Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de kar yağışı nedeniyle 20 köy ve 64 mezranın yolu ulaşıma kapandı, kent merkezi ile Yüksekova ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar bugün için tatil edildi.
Kentte etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde 6 köy ile 25 mezra, Yüksekova ilçesinde de 14 köy ile 39 mezranın yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Hakkari Valiliği de gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde ilk ve orta dereceli tüm okulların tatil edildiğini, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün için idari izinli sayılacağını açıkladı.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2022-03-11 10:00:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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