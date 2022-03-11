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– VanYüksekova karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan tır devrildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, YüksekovaVan karayolunda bulunan Yeni Köprü mevkiinde meydana geldi. Öğlen saatlerinde bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle yolun kargalaşmasıyla Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden Van istikametine giden tır yoldan çıkarak devrildi. Jandarma ekiplerinin de desteğiyle devrilen tır yoldan kaldırılırken, karayolu tekrar ulaşıma açıldı.

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