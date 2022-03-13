Hakkari'de 160 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle 160 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Hakkari merkezde 10 köy ve 13 mezra, Şemdinli'de 15 köy ve 68 mezra ve Yüksekova ilçesinde 18 köy ve 36 mezra yolu olmak üzere toplam 160 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Şube Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, bölgede çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

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