Hakkari’de şehir merkezine inen aç kurtlar köpeği parçaladı

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari kent merkezine inen kurt sürüsü, bir kangal köpeğini parçaladı.

Biçer Mahallesi’ne inen aç kurtlar, akşam saatlerinde kimsenin bulunmadığı bir saatte kangal köpeğine saldırdı. Köpeğin kurtlardan artan parçalarını görünce dehşete düşen hayvanın sahibi, aç kurtlara bir çare bulunmasını istedi.

Hakkari'de son günlerde kent merkezinin değişik mahallelerinde kurtların göründüğünü belirten vatandaşlar, dağda yiyecek bulamayan kurtların insanlara da saldırabileceğini ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.